Bリーグ1部の千葉Jに加入した日本代表の渡辺雄太（29）が15日、新本拠地ららアリーナ東京ベイで行われたSR渋谷とのプレシーズンマッチに先発し、新天地での実戦デビューを果たした。NBAで日本人最長の6季プレーし、Bクラブに所属するのは初。16日にはソウルSKナイツとプレシーズンマッチを行う。