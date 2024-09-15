欠員が出た店舗のヘルプ要員として、遠くの職場に通うくら(@kuraasakura)さん。気づけば勤務時間外になっていることもしばしばで、帰宅にも時間がかかります。人員不足を補うために無理をする日々がいつまで続くのか、くらさんはだんだんと不安になっていきました。『誰も悪くない』第15話をごらんください。 ©kuraasakura ©kuraasakura ©kuraasakura ©kuraasakura