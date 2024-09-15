◆秋季兵庫県大会▽２回戦西脇工４Ｘ―３報徳学園（１５日・明石トーカロ）秋季兵庫県大会は２回戦が行われ、２年連続センバツ準優勝の報徳学園が、西脇工にサヨナラ負けを喫した。秋の初戦敗退は２４年ぶりで、来春センバツ出場が絶望的となった。先発の最速１４５キロ右腕・江藤達成（１年）が初回に２点を先制されるも、４回１死一、二塁で女房役の降旗洸捕手（１年）が左翼スタンドへ３ラン。一気に試合をひっくり返した