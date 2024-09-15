【AFP＝時事】ミャンマーでは週末に東南アジアを襲った台風11号（アジア名：ヤギ、Yagi）に伴う洪水により、これまでに74人の死亡が確認された。国営メディアが15日、報じた。国営英字紙「ミャンマーの新しい灯」は、13日夕の時点で全国で「74人が死亡、89人が行方不明」になっていると伝えている。同紙によると、洪水で家屋6万5000軒以上と5か所のダムが破壊された。捜索救助活動が続いている。国軍は13日、33人が死亡し、2