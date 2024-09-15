9月9日(月)に最新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」を配信リリースし、それを受けての地上波テレビ露出でメディアを席巻中のサザンオールスターズ。パリ五輪等、スポーツシーンを中心にこの夏を大いに盛り上げた同楽曲のミュージックビデオが公開された。さらに、9月23日(月・振休)に出演予定の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に向けて、公式の予習プレイリストが公開。“最