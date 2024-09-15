横浜F・マリノスは15日、FW宮市亮の負傷を報告した。宮市は13日に行われた明治安田J1リーグ第30節の京都サンガF.C.戦で負傷交代。神奈川県内の病院で検査を受けた結果、右ふくらはぎ肉離れと診断され、全治6週間の見込みとなっている。今シーズンの宮市は、ここまでJ1で27試合に出場し2得点を記録。YBCルヴァンカップで1試合、天皇杯で2試合プレーしていた。2023-24シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)では決勝トーナメントの