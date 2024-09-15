9月15日午後、ソン・ヘギョが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてイタリア・ミラノへ出国した。・ソン・ヘギョ、オカルトジャンルを次回作に選んだ理由とは？「ラブストーリーには戻りたくなかった」・ソン・ヘギョ、クールから上品な雰囲気まで…多彩なファッションを披露