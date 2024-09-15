「東京六大学野球、慶大５−１立大」（１５日、神宮球場）元広島・前田智徳氏（５３）の次男である慶大・前田晃宏投手（３年・慶応）が２回無安打無失点で試合を締めた。１年秋以来に２試合登板して以来のリーグ戦。「最初のイニングは緊張もあったのか力が入ったところもあったんですけど、２イニング目に修正できた」と振り返った。昨年１月に右肘を故障し、同７月に骨棘（こっきょく）と滑膜ひだを除去する手術を受けた