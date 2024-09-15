「関西学生野球、関大１−０立命大」（１５日、マイネットスタジアム皇子山）今秋ドラフト１位候補で最速１５４キロ左腕の関大・金丸夢斗投手（４年・神港橘）が１点リードの九回から登板し、１回１安打無失点、２奪三振で試合を締めくくった。１死からこの日最速１４９キロの直球をはじき返されて左中間への二塁打を許すも、最後は空振り三振で危機を脱出した。阪神・畑山統括スカウトなど３人態勢。阪神を含めて３球団の