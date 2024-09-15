降り続く大雨のため土砂災害の危険度が高まっているとして、新潟県と新潟地方気象台は15日午後2時前、柏崎市・上越市・佐渡市に土砂災害警戒情報を発表しました。対象地域で崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。