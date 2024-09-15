イングランド・プレミアリーグの名門リバプールは１４日（日本時間１５日）ホームでノッティンガム・フォレストに０―１で敗れた。アルネ・スロット監督が着任後、初黒星。本拠地で同チームに負けるのは１９６９年２月以来、約５５年ぶりの屈辱となった。今季リーグ４戦目。ここまで負けなし３連勝の失点ゼロと完璧な試合内容だったが、格下相手に攻め込みながらもカウンター１発に沈んだ。英メディア「ＴｈｉｓｉｓＡｎｆ