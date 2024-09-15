【AFP＝時事】米国選抜と欧州選抜による女子ゴルフの対抗戦、第19回ソルハイムカップ（Solheim Cup 2024）は14日、米フロリダ州ゲーンズビル（Gainesville）のロバート・トレント・ジョーンズGC（Robert Trent Jones GC、パー72）で2日目が行われ、両チームともに4ポイントずつを加えて米国選抜が10対6のリードとなった。米国選抜が6対2として迎えたこの日は、午前のフォアサム、午後のフォアボールともに2対2の同点で終えた。