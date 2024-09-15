14日、俳優の安達祐実さんが自身のインスタグラムを更新し、43歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【安達祐実】43歳の誕生日チャイナシャツ写真アップ「穏やかな誕生日」投稿に反響「永遠の憧れです！！」安達さんは「♥♥♥」と書き出し、「2024.9.14穏やかな誕生日」と一言。フィルム写真のように’24年9月14日と日付が入ったセピア写真を3枚投稿しました。1枚目ではリラックスした