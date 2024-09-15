今日は「メイン料理は決まったけれど、あともう一品！」という時におすすめしたい料理を作ります。それが、YouTuberで料理研究家のゆかりさんが考案した「ちくわ唐揚げ」。作り方は、ちくわを一つ結びにして揚げるだけ。ちくわだから手軽だし、冷蔵庫にある率も高めでしょ。ちょっと気の利いた大根おろしだれでいただきます。ね、あと一品にぴったりでしょ！ 【コスパ最強の食材】穴に詰めて詰めて「サイコロちくわごぼう」作ろ