中国国際航空のCA1523便が10日午前、北京首都国際空港から飛び立ち、上海虹橋空港に到着しました。中国国際航空が国産大型旅客機「C919」を運用するのは今回が初めてで、これにより、中国で商業飛行中のC919は8機に達し、輸送した旅客は累計で延べ50万人を超えています。 CA1523便は同日午前11時6分、乗客157人を乗せて出発しました。座席利用率は93％でした。今回商業運用された機種は業界内で初採用の航続距離延長型です。より大