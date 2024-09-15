阪神・秋山拓巳投手（33）が15日、兵庫県西宮市内で引退会見を行った。会見場に姿を現し、着席した瞬間から涙を抑えきれず「もう泣いちゃってますが、15年間、たくさんの思い出があるので、今日はしっかりと話せたらなと思っています」と語り、一つ一つ丁寧に質問に答えた。以下、秋山のテレビインタビュー。――引退を決意した今の思いを聞かせてください「そうですね、当たり前に野球をやってきた15年間だったので、すごく