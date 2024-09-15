阪神・秋山拓巳投手（33）が15日、兵庫県西宮市内で引退会見を開いた。多くの報道陣が詰めかける中、壇上で涙ながらに15年間の現役生活を振り返った。会見が始まると同時に涙があふれ、時折ハンカチで目頭を押さえながら丁寧に言葉をつむいだ。「ここ数年、ヒザの痛みに苦しんでいて、何とかもう一度、1軍で…という思いでやってきましたけど、やっぱりファームで過ごしていく中でも、なかなか状態が上がってこず、ここ数年、