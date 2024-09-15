15日に兵庫県西宮市内で引退会見をした秋山は、月内に2度、引退のセレモニーを行う。24日に鳴尾浜で行う2軍ソフトバンク戦（12時半開始）が現役最後の登板となり、試合後にファンに向けてあいさつをする。9月30日、1軍DeNA戦の試合前には「ファイナルピッチ・セレモニー」を開催。ユニホーム姿で甲子園のマウンドに上がる最後の機会となる。