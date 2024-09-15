特殊詐欺の被害を防ぐ効果があるとされる防犯機能付き電話機500台を、電気設備資材卸のニシムラ株式会社（京都市南区）が10日、市に寄付した。2023年は200台を寄付し、市が希望する高齢者を募ったところ1150人に上り、抽選となったため、引き続き申し出た。＜写真まとめ＞特殊詐欺グループも食べた?弁当防犯機能付き電話機は、電話をかけてきた相手に「録音しています」とアナウンスし、実際に通話を録音することができる。同