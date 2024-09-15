東大法学部出身の元財務官僚で信州大特任教授の山口真由氏（41）が15日、X（旧ツイッター）を更新。自身のコメンテーターとしての評価について率直な感想を述べた。一部週刊誌のウェブ版が自民党総裁選（27日投開票）をめぐるコメンテーターの評価を特集。テレビ朝日系「モーニングショー」に出演している山口氏は「早口なだけでなく、鼻にかかった甲高いキンキン声だから最悪である」との評価だった。山口氏は当該記事を引用し「