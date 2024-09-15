8日に61歳で亡くなった声優の篠原恵美（本名・渡邉恵美子わたなべ・えみこ）さんの夫、俳優渡洋史（わたり・ひろし、61）が15日、X（旧ツイッター）を更新。妻の葬儀、告別式を終えたと報告した。「妻・篠原恵美の葬儀・告別式が終わりました」と書き出し「150基を越える献花で社葬並みとのこと。写真は一部であります」とつづり、式場での写真をアップした。そして「御参列頂いた皆様・お花を頂いた皆様、ありがとうございまし