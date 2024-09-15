[ローマ １４日 ロイター] - 主要７カ国（Ｇ７）外相は１４日、イランによるロシアへの弾道ミサイル輸出を「可能な限り最も強い言葉で非難する」との声明を発表した。ウクライナに対するロシアの違法で不当な戦争への全ての支援を即時停止するようイランに求め、弾道ミサイルや無人機の供与はウクライナの人々だけでなく、欧州や世界の安全保障への直接的な脅威だと指摘した。また「（ロシア支援について）イランに責任を取ら