【モデルプレス＝2024/09/15】元モーニング娘。で女優の久住小春が14日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルに反響が寄せられている。【写真】久住小春、印象ガラリのイメチェンショット◆久住小春、新ヘア披露約2ヶ月前の写真を「今更載せる」とし、短めのレイヤーたっぷりヘアスタイルにイメージチェンジしたことを報告した久住。レイヤーで動きのついたスタイルで雰囲気をガラリと変えている。この投稿にファンからは「