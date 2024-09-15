阪神・秋山拓巳投手が１５日、西宮市内で現役引退会見を行った。何度も涙を流しながら、引退を決断した理由や１５年間の歩みを振り返った。引退試合は２４日のウエスタン・ソフトバンク戦（鳴尾浜）。秋山も登板予定で試合後にセレモニーが開催される。今季のホーム最終戦となる３０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）の試合前には「ファイナルピッチセレモニー」が開催予定。阪神のユニフォーム姿で最後の一球を投じる。以下は秋山の