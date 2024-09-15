NCT WISHのシオンが、KIAタイガースに勝利をもたらす。KIAタイガースは9月21日、光州（クァンジュ）KIAチャンピオンズフィールドで行われるNCダイノスとのホーム試合にシオンを招待し、勝利祈願の始球式イベントを開催する。NCT WISHでリーダーを務めているシオンは、全羅南道（チョルラナムド）木浦（モクポ）出身で、KIAタイガースの“真のファン”として格別なファン心を見せてきた。シオンはこの日の試合の始球者として出て、K