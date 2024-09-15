お笑いタレントの出川哲朗（60）が15日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。歌手の和田アキ子（74）の可愛らしい一面を語った。番組では、パワハラやおねだりなど数々の疑惑が取り沙汰されている兵庫県の斎藤元彦知事について議論。最近、斎藤知事の言動が徐々に変化し、「“ありがとう”と言われてゾクッとした」と部下の発言が紹介されると、出川は「ありがとうって言ってゾクッとされるって」と驚きを示