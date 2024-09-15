プレミアリーグ第4節チェルシー対ボーンマスの一戦は記録的な試合となった。『Sky Sports』によると、15日に行われたチェルシーが1-0でボーンマスに勝利した試合でのイエローカードの枚数はプレミアリーグの1試合で出されたイエローカードの枚数としては過去最多の数となったようだ。また両指揮官にもイエローカードが提示されており、それも含めると1試合で16枚のイエローカードが出されるという歴史的な試合となった。この試合の