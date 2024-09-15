チェルシーはプレミアリーグ第4節、アウェイでのボーンマス戦を1-0の勝利で終えている。新たにエンツォ・マレスカ監督を招聘したチェルシーは今季ここまで1勝1分け1敗と微妙なスタートに。勝利が欲しい中、開幕から3戦無敗の難敵ボーンマスを相手にしたチェルシーはスペイン代表GKロベルト・サンチェスのPKストップを含む好セーブなどで最後まで失点を許さず、後半86分にフランス代表FWクリストファー・エンクンクの値千金の決勝点