今年から韓国のFCソウルでプレーしている元イングランド代表ジェシー・リンガード。31歳になったアタッカーは、14日の大田ハナシチズン戦でゴールを決めたが、そのセレブレーションが話題になっている。リンガードは後半3分に同点ゴールを決めると、Dooly Danceなる踊りを披露！だが、後半38分に決勝ゴールを決めた相手選手にそのダンスをやり返されてしまったのだ。『Daum』などによれば、リンガードは、韓国の人気バラエティ番組