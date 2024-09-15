今季限りの現役引退を表明している西武・金子侑司外野手が１５日、ベルーナドームで引退会見に臨んだ。背番号７のホーム用ユニホームで会見場に姿を見せた金子は「グラウンドに向かってくる時、幾度となく通った道を通ることがなくなるのかなと」としみじみと話した。入団１年目からスピードを生かした攻守で活躍し、１６年、１９年には最多盗塁のタイトルを獲得。１８年、１９年のリーグ連覇に大きく貢献した。近年は故障な