◇大学野球関西学生秋季リーグ第2節2回戦関大1―0立命大（2024年9月15日皇子山）関大が立命大を1―0で制して今節を1勝1敗とした。今秋ドラフト1位候補に挙がる金丸夢斗（4年）は、1―0の9回に3番手として登板。9回1死無走者から竹内翔汰（4年）に左中間への二塁打を許すも、後続を2者連続の空振り三振に仕留めて1点差を死守した。「構えたところに投げられたし、少しずつ感覚も戻ってきていると思います。体の調子もよ