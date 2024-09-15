スーパーやコンビニ、衣料品売り場まで、さまざまな小売業がセルフレジを導入しており、最近は見かける機会が増えてきました。しかし、自身で商品をスキャンすることで何らかの問題やトラブルが発生することも考えられます。代表的なトラブルが「二重スキャン」です。 セルフレジで商品を二重にスキャンしてしまった場合、あとから返金してもらえるのでしょうか？ 本記事ではセルフレジで間違えてスキャンしたと