スーパーなどで牛乳を購入する際「安いので成分無調整の牛乳ではなく低脂肪乳を選ぶようにしている」という人もいるでしょう。 牛乳にこだわりがない人だと、低脂肪乳と成分無調整の牛乳との味の違いがよく分からないこともあるかもしれません。「低脂肪乳はヘルシー」というイメージがあるようですが、ほかにはどのような違いがあるのか、確認しておきましょう。 本記事では、低脂肪乳と成分無