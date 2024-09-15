生活保護を脱却して仕事に復帰をされた人のなかには、「手取りが少なくて生活が厳しい……」と感じる人もいるのではないでしょうか。一度退職してキャリアが中断して長期間が経過していると、未経験の仕事から再出発しなければならず、再就職した当初は生活保護と変わらない年収しか受け取れないケースもあります。 本記事では手取り14万円の販売員の人を例に、生活保護の最低生活費との手取り額の違いや年収を増やす方