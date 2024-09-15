北海道登別市にある水族館「登別マリンパークニクス」で14日、元号にちなんで命名されたゼニガタアザラシの「レイワ」（雄、5歳）がパフォーマンスデビューを迎えた。＜写真特集＞体重測定されるゴマフアザラシの赤ちゃんレイワは元号が令和となったばかりの2019年5月29日生まれ。ニクスは、アザラシやオットセイなどの赤ちゃんが生まれた際、来園者の投票や公募で命名しているが、改元した直後の誕生ということからスタッフの