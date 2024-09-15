雲南農業大学では「コーヒー科学・工程」学科を専攻する学生を対象としたユニークなコーヒーに関する授業を行っている。学生はリラックスした楽しい雰囲気の中で、コーヒーの品種の識別方法やコーヒー豆のランク付け、コーヒー豆の焙煎、コーヒーの成分抽出と入れ方に関する専門知識などを学び、「コーヒーの風味における化学」や「コーヒーの焙煎とテイスティング」などの専門科目に対する知識や理解を深めている。新華網が伝えた