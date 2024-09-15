台風10号の大雨による停電や県道の土砂崩れで2週間にわたり臨時休業していた静岡県函南町の十国峠パノラマケーブルカーが9月14日、営業を再開しました。 【写真を見る】十国峠ケーブルカー営業再開「たくさんの笑顔に喜びかみしめる」 台風10号で2週間休業＝静岡・函南町 ８月30日、台風10号の接近に伴う大雨で、県道の斜面で土砂崩れが起き、電柱が倒れたことで、函南町の十国峠パノラマケーブル