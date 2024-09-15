山形県の郷土料理・芋煮を大鍋で調理する「日本一の芋煮会フェスティバル」が１５日、山形市の馬見ヶ崎（まみがさき）川河川敷で開かれ、雨が降る中、多くの来場者でにぎわった。この日はサトイモ３・２トン、牛肉１・２トン、長ネギ３５００本が用意され、午前４時半頃から直径６・５メートルの大鍋に食材を投入。雨を防ごうと鍋にはクレーンでつるした蓋をかざし、ショベルカー２台でかき混ぜながら味を調え、３万食分を完成