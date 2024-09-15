２０年ぶりに再始動したＢ’ｚの松本孝弘率いるロックバンド・ＴＭＧが１５日、１８日発売の２ｎｄアルバム「ＴＭＧ２」の先行リスニングパーティーに出席。ボーカルのエリック・マーティン、ベース＆ボーカルのジャック・ブレイズとともにサプライズでファン１００人の前に姿を見せ、歓喜の渦にいざなった。同バンドは、０４年に結成。日本を代表するギタリストの松本を中心に、米ロックバンド・ＭＲ．ＢＩＧのエリック、米