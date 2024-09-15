南米ベネズエラが、国家の不安定化を図った疑いで米国人を含む外国人らを逮捕したと発表した/Carlos Becerra/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）７月の大統領選をめぐり政治危機に陥っている南米ベネズエラが、米国のライフル銃４００丁を押収し、国家の不安定化を図った疑いで米国人を含む外国人らを逮捕したと発表した。カベージョ内相が１４日の記者会見で語った。複数の米国人とスペイン人２人、チリ人１人が逮捕されたという米