◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・内藤鵬内野手がプロ初安打を放った。「７番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねると、２回１死で右腕・大津の低め速球を捉えて左翼フェンス直撃の二塁打。高卒２年目の大砲候補がプロ入り６打席目にして、待望の快音を奏でた。