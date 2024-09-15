Ｊ１横浜ＦＭは１５日、第３０節京都戦（１●２、１３日・ニッパツ）で負傷退場したＦＷ宮市亮について、右ふくらはぎ肉離れで全治６週間の見込みと発表した。神奈川県内の病院で検査を受け、診断された。宮市は京都戦で途中出場したが、投入直後のプレーでドリブルを仕掛けた際に右足を押さえて倒れ込み、担架で退場していた。