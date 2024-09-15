中山１１Ｒ・ラジオ日本賞・馬トク激走馬＝ブレイクフォース休養明けのＢＳＮ賞（Ｌ）を大外一気の差し切り勝ちを決めたアジアエクスプレス産駒。９番人気の激走で３連単５４万７９９０円の大波乱の使者となった。スタートは合わなかったが、じっくりと末脚を温存し、大外から最速の上がり（３ハロン３６秒７）を駆使。田辺騎手は「けがで順調さを欠いていたけど、これぐらいの力はあると思っていました」と評価した。叩き２戦