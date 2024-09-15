◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１５日・楽天モバイル）日本ハム―楽天の第２戦は降雨のため中止となった。チームは現在、首位ソフトバンクと９・５ゲーム差、３位ロッテと４差の２位。楽天モバイルで取材対応した新庄剛志監督（５２）は６年ぶりのＣＳ進出に向けて報道陣に「いつ決まるんですか？」と逆質問。「順調に勝ったら２０日？まずは決めないことにはね。あまり２位とか３位とか意識せずに。決まればいいんで」と３