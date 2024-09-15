◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（１５日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６５６０ヤード、パー７２）前週まで２週連続優勝で迎えた竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は３５位から出て３バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算５アンダーの暫定１７位でホールアウトした。最終９番は残り１１５ヤードからの第２打をピンそば２メートルに運び、バーディー締め。ラウンド後は「今日はショッ