◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（１５日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６５６０ヤード、パー７２）通算１１勝の小祝さくら（ニトリ）が２５位から出て７バーディー、ボギーなしの６５で回り、通算１０アンダーの暫定３位でホールアウトした。前半の９番でグリーン脇のカラーから８メートルを沈め、４個目のバーディーを奪うなどパターが好調で、１２番からも３連続バーディーで伸ばした。「パ