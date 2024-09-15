台風13号の影響で海の便に欠航が出ています。 15日、欠航を決めているのは、 ▼高速船甑島 ▼種子島・屋久島航路のフェリー屋久島2、フェリー太陽2 ▼奄美航路のクイーンコーラルプラスの那覇発上りです。 ▼三島村のフェリーみしまは、運航をあす16日に延期します。 空の便は、風の影響で鹿児島と喜界島を結ぶ午前の1往復2便が欠航となりました。 ・ ・ ・