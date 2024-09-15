福岡管区気象台によりますと、福岡県太宰府市では15日、午後1時16分に最高気温37.7℃を観測し、9月の観測史上最高気温を更新しました。また、猛暑日の日数は通算で57日目となり、国内の最多記録の更新が続いています。このほか、福岡県朝倉市で38.2℃、八女市で37.4℃、福岡市中央区で37.4℃を観測するなど各地で9月の観測史上最高を更新しています。（午後1時半時点）日本気象協会は、今週の中頃まで気温が高い状態が続くとして、