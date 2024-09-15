11人組グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成が、10月期のTBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（毎週日曜後9：00）に出演することが決定した。【写真多数】神木隆之介、斎藤工、杉咲花、土屋太鳳ら…豪華キャストを紹介！本作は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と、現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語。戦後復興期から高度経済成長期の“何もないけれど夢があり活力