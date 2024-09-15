自民党総裁選（27日投開票）に立候補した9人は15日のNHK番組で、物価高対策や国民負担のあり方について意見を交わした。【過去最多9人立候補者の顔ぶれ】林芳正官房長官（63）は、10月使用分で終了する電気・ガス料金の補助と、年内で終わるガソリンなどの補助金について「やはり（負担）抑制策は続けたい。賃金が上がり、購買力が上がり、物価が上がるという循環になるまでは、こういう対策が必要だ」との考えを示した。高